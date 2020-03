Covid-19 Coronavoirus: Air India के बाद Indigo के स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार, वीडियो में सुनाई आपबीती

Indian Airline: नागर विमानन हरदीप सिंह पुरी ने लोगों ने एयरलाइन के स्टाफ की सुरक्षा की मांग की है। पुरी ने इंडिगो ने यह मांग उस वक्त की है जब एयरलाइन की एक क्रू मेंबर के साथ लोगों ने बुरा बर्ताव किया।सिंह ने कहा कि एयरलाइन कर्मियों को पड़ोसियों द्वारा परेशान करने की शिकायतों के मद्देनजर संबंधित प्राधिकारियों से चालक दल के कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को हर संभव मदद एवं सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया है।

पुरी ने यह आग्रह कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच भारत के दो प्रमुख एयरलाइन इंडिगो और एयर इंडिया की ओर से उनके चालक दल के कर्मियों को पड़ोसियों द्वारा परेशान करने की घटना को ध्यान में रखते हुए किया है। बता दें कि इससे पहले इंडिगो ने सोमवार को कहा था कि कोरोना वायरस के मद्देनजर विमानन क्षेत्र में बड़ी रूकावट आई है और ऐसे अपना ड्यूटी करने के बीच कर्मचारियों को एक समुदाय बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। एयर इंडिया ने रविवार को कहा था कि ड्यूटी के दौरान विदेश जाने वाले चालक दल के स्टाफ को कुछ रेसिडेंट वेलफेयर एसोशिएसन और पड़ोसियों के बहिष्कार का सामना करना पड़ा था।

पुरी ने मंगलवार को अपने ट्वीट में कहा, ”कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के प्रयासों एवं नागरिकों को बचाकर लाने के कार्यो में अग्रिम मोर्चे पर रहने वाले विमानन क्षेत्र के पेशेवरों के बारे जानकर काफी दुखी हूं कि उन्हें पड़ोसियों, रेसिडेंट वेलफेयर एसोशिएसन द्वारा परेशान किया जा रहा है।” मंत्री ने कहा कि वह अपने पेशेवरों की निस्वार्थ प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं और संबंधित प्राधिकार से हर संभवन सहयोग और इन्हें एवं परिवार की सुरक्षा सुनिश्वित करने का आग्रह करते हैं।”

बहरहाल, सोमवार को प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, ”एयर इंडिया की टीम पर काफी गर्व है जिन्होंने मानवता के आह्वान पर आगे बढ़कर अपूर्व साहस का परिचय दिया।” उन्होंने कहा था कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में पूरे भारत से इनके अभूतपूर्व योगदान की काफी लोगों ने सराहना की। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को टैग किया था।

Can’t believe how people are treating our airline crew. This @IndiGo6E crew is nearly broken from being discriminated & taunted. When she is gone for her flight, her mother is even refused groceries in her society. Police is also not helping. @amitshah #coronavirus #india. pic.twitter.com/yuuTnYhqKq

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) March 24, 2020