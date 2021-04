कोरोना का क़हर: लोग अब सड़कों पर मर रहे हैं- डॉक्टर्स से बातचीत में बोले लखनऊ के डीएम

लखनऊ में कोरोना का कहर लगातार घातक हो रहा है। यह बात डीएम की टिप्पणी से भी समझी जा सकती है। लगातार खराब होती हालत के मद्देनजर डीएम ने तैयारियां और दुरुस्त करने को कहा है। लखनऊ के डीएम का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह डॉक्टर्स से बात करते दिख रहे हैं। वह उन्हें आईसीयू बेड बढ़ाने का आदेश दे रहे हैं। साथ ही अपने मातहतों को कह रहे हैं कि इन्हें (डॉक्टर्स को) जो चाहिए दीजिए। डीएम कह रहे हैं कि आईसीयू बढ़ाइए, आइसोलेशन में डालिए या जो करना है कीजिए, इसके आप एक्सपर्ट हैं…क्योंकि लोग अब रोड पर मर रहे हैं।

कोरोना वायरस का संक्रमण उत्तर प्रदेश में कहर मचाने लगा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के रेकॉर्ड 15,353 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना महामारी के कुल एक्टिव मामलों में संख्या बढ़कर 71,241 हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों में चलते प्रदेश में लॉकडाउन की संभावना से यूपी सीएम ने इनकार किया है।

Uttar Pradesh reports 15,353 new cases in the last 24 hours.

Active cases: 71,241

Total recoveries: 6,11,622

Total vaccination: 85,15,296

