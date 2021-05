जापान इस वक्त कोरोना वायरस संक्रमण की एक नई लहर से जूझ रहा है। इस बीच उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने वहां के अधिकारियों से “मुंबई मॉडल” का पालन करने का आग्रह किया है। आनंद महिंद्रा ने कहा कि सभी को यह समझना चाहिए कि वायरस को तभी हराया जा सकता है जब हम “दुनिया को एक साथ ठीक करने” के लिए सामूहिक प्रयास करें।

महिंद्रा समूह के अध्यक्ष ने लोगों से देश को कोसना छोड़ने के लिए भी कहा। कारोबारी ने यह सुझाव देते हुए कि कहा कि ऐसा करने से लड़ाई में कुछ भी मदद नहीं हो सकती है। महिंद्रा नियमित रूप से महामारी के बारे में सोशल मीडिया पर बात करते रहे हैं और ऐसे सुझाव या रीट्वीट किए हैं जिनका दूसरों को इस कठिन समय में पालन करना चाहिए। मंगलवार को, उन्होंने एक रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि जापान के ओसाका, जो कि एक बड़ा बंदरगाह शहर है और मुंबई के समान एक वाणिज्यिक केंद्र है, में महामारी की एक ताजा लहर के दौरान अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की कमी देखी जा रही है।

The ‘japanese model’ of fighting Covid & their health infrastructure was envied. But yes, “No one’s safe anymore.” The India-bashing should stop & we need to understand that we have to heal the world TOGETHER. Osaka should try the ‘Mumbai Model.’ https://t.co/GHDoPRCruk

