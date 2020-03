कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने को लिए गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के एक बाजार में पहुंचीं और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अधिकारियों को निर्देश देती नजर आईं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह बाजार में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दे रही हैं और सड़क पर खुद गोला बना रही हैं।

वीडियो में नजर आ रहा है कि वह ईंट से सड़क पर गोला बना रही हैं और लोगों को दूरी पर खड़े रहने के निर्देश दे रही हैं। वह लोगों से दुकान के सामने दूर-दूर खड़ा होने के लिए कह रही हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि ऐसे दूर-दूर खड़े रहने से दिक्कत नहीं होगी। लोगो लाइन में आएंगे और सभी को मास्क पहनना है और दूर-दूर रहना है।

#WATCH West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee seen directing officials and vendors to practice social distancing, in a market in Kolkata. #COVID19 pic.twitter.com/dwkDbvcraR

— ANI (@ANI) March 26, 2020