दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में बुधवार को एक शख्स ने आत्महत्या करने की कोशिश की। यह शख्स दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुआ था। कोरोना वायरस से संदिग्ध मरीज को क्वेरेंटाइन किया गया था। इस शख्स ने अस्पताल की छठी मंजिल पर क्वेरेंटाइन किया गया था।

अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को कोरोना वायरस संदिग्ध इस शख्स को आइसोलेसन वार्ड में रखा गया था। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को वेंटिलेशन की जरूरत होती है इसलिए अस्पताल की खिड़कियां खुली हुई थी। बुधवार दोपहर 12:30 के करीब इस शख्स ने अस्पताल की छठी मंजिल से छलांग लगाने की कोशिश की। इस दौरान डॉक्टरों ने शख्स को बचा लिया। डॉक्टरों ने उसे मनोचिकित्सक के पास भेजा और उसकी काउंसलिंग की जा रही है।इस घटना पर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हम सुरक्षा के सभी एहतियात बरत रहे हैं ताकि ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो।

Coronavirus News Today LIVE Updates

#WATCH A person related to Markaz Nizamuddin, admitted at Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital, Delhi attempted to commit suicide today. He was saved by the hospital authorities. pic.twitter.com/qHSGIYaTJn

— ANI (@ANI) April 1, 2020