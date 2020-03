Coronavirus के खिलाफ जंग में अब आगे आया Indian Railways, कोच को बना दिया आइसोलेशन वॉर्ड; देखें

कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच देश की मदद के लिए भारतीय रेलवे आगे आया है। रेलवे ने कई ट्रेनों के कोच को आइसोलेशन वॉर्ड बना दिया है।रेलवे ने शनिवार को बताया कि अगले कुछ दिनों में अमल में लाई जा सकने वाली अच्छी पहलों को अंतिम रूप देने के बाद प्रत्येक रेलवे मंडल हर हफ्ते 10 डिब्बों के एक रेक का निर्माण करेगा।उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने कहा, ‘‘ उसके बाद हम आतंरिक इलाकों या जिस भी क्षेत्र को कोच की जरूरत होगी, वहां सेवा देंगे।’’ इस प्रारूप का निर्माण हरियाणा के यमुनानगर स्थित उत्तर रेलवे की जगाधारी कार्यशाला में किया गया।

कार्यशाला के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि उद्देश्य के लिए एक लिंक हॉफैन बुस्च (एलएचबी) कोच का इस्तेमाल किया गया।

रेलवे ने कहा परिष्कृत पृथक वार्ड बनाने के लिए बीच की सीट को हटा दिया गया, निचले हिस्से को प्लाईवुड से भरा गया और गलियारे की तरफ से क्षेत्र विभाजित किया गया, ताकि कंपार्टमेंट पृथक हो जाए।रेलवे के मुताबिक प्रत्येक डिब्बे में 10 पृथक वार्ड होंगे।इसके अलावा रेलवे ने चिकित्सा उपकरणों के लिए प्रत्येक कंपार्टमेंट में 220 वोल्ट के बिजली के प्वाइंट दिए हैं। इन सभी कंपार्टमेंट में एक मरीज को दूसरे से अलग करने के लिए बीच में पर्दे लगाए गए हैं। इसके अलावा 415 वोल्ट आपूर्ति बाहर से करने का भी रेलवे ने प्रावधान किया है। प्रत्येक कोच के चार शौचालयों में से टॉयलेट सीट हटाकर और फर्श बिछाकर दो गुसलखानों में तब्दील किया गया है।प्रत्येक गुसलखाने में एक हैंड शावर, एक बाल्टी और एक मग होगा।

Isolation coaches have been prepared by the Indian Railways to fight the #Coronavirus Pandemic. pic.twitter.com/41T9Q71Zdr

