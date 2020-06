कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधा और कहा कि एक ही चीज बार-बार करके अलग परिणाम की उम्मीद करना ‘पागलपन’ होता है। उन्होंने एक कथन का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया, ‘‘एक ही चीज बार-बार करना और फिर अलग-अलग परिणाम की उम्मीद करना पागलपन है।’’

कांग्रेस नेता ने लॉकडाउन के चारों चरणों में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि से जुड़ा एक ग्राफ भी शेयर किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 11,458 मामले सामने आने से शनिवार को संक्रमण के कुल मामले तीन लाख को पार कर गए। वहीं, संक्रमण से 386 लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 8,884 हो गई है। कोरोना वायरस के मामलों के लिहाज से भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है।

”Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.” – Anonymous pic.twitter.com/tdkS3dK8qm

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 13, 2020