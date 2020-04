कोरोना वायरस के संकट से देश पहले ही मुश्किल में है बावजूद कई ऐसी घटनाए सामने आ रही हैं जो मानवता को शर्मसार कर रही हैं। दरअसल मानेसर में उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है।

खबर है कि यहां के स्थानीय लोगों ने मजदूरों के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। इस दौरान एक शख्स का सिर फट गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें मजदूर अपना दुख बयां कर रहे हैं।

वीडियो में अलियर चौराहे पर रहने वाले मारूति कंपनी के मजदूर बताते हैं कि उन्हें खाने पीने संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ कर रहा है बल्कि स्थानीय लोग उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले छोटू कुमार सिंह कहते हैं कि हम सब्जी लेने जाते हैं तो यहां के लोकल लोग मारते हैं और फिर उसके बाद पूछते हैं कहां जा रहे हो। उनका कहना है कि स्थानीय लोग कहते हैं कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जबकि छोटू का कहना है कि हम सभी नियमों का पालन कर रहे हैं।

First exodus of poor migrant workers, now Stigma against those who stayed back. I report from Aliyar in Manesar where most migrants work in Maruti/Honda vendors. Local residents came armed with Hockey sticks & rods, one worker is hospitalized after a head injury. My #Mojo report pic.twitter.com/6kPlef2VId

