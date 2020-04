Video: यूपी पुलिस ने पेश की मिसाल, लॉकडाउन में वृद्ध महिला की अर्थी को दिया कंधा, अंतिम संस्कार भी किया

कोरोना वायरस के संकट के बीच यूपी पुलिस ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक वृद्ध महिला की मौत के बाद पुलिस के जवानों ने महिला की अर्थी को कंधा दिया और उसका अंतिम संस्कार भी किया। मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बड़गांव क्षेत्र का है। महिला काफी दिन से अवस्थ्य चल रही थी।

महिला के किसी परिजन का कोई पता नहीं थी। 75 साल की वृद्धा मीना दादी चार साल पहले पति की मौत के बाद गरीबी से लाचार थीं। वह कई माह से बीमार चल रही थीं।लॉकडाउन के दौरान महिला की तबीयत खराब होने पर यूपी पुलिस ही महिला का ध्यान रख रही थी और उसे खान पान का ध्यान रख रही थी। महिला के मर जाने के बाद यूपी पुलिस के जवानों ने महिला का अंतिम संस्कार किया।

Local cops in UP’s Saharanpur district perfomed last rites of a poor, elderly woman who passed away in hospital. The ailing woman was rescued by cops, provided food and medical aid but succumbed to her ailments in the hospital. Khaki was by her side in final hours and after that. pic.twitter.com/hjYQajQb2F

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 15, 2020