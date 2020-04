प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच अप्रैल को रात नौ बजे नौ म‍िनट के ल‍िए लोगों से दीया, मोमबत्‍ती, टॉर्च आद‍ि जलाने की अपील जनता को याद द‍िलवाई है। 4 मार्च को उन्‍होंने अटल ब‍िहारी वाजपेयी की कव‍िता ‘आओ दीया जलाएं’ ट्वीट कर यह अपील याद द‍िलाई। उनकी इस अपील का व‍िरोधी मजाक उड़ा रहे हैं और कोरोना संक्रमण से न‍िपटने में हुई चूक छ‍िपाने का हथकंडा बता रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्‍ता गौरव बल्‍लभ ने ट्वीट क‍िया- आप जो इतने दिये जलवा रहे हो क्या चूक है जिसको छुपा रहे हो…..

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन अप्रैल को सुबह नौ बजे करीब नौ म‍िनट के वीड‍ियो संदेश में यह अपील की थी। इसके तुरंत बाद सोशल मीड‍िया पर इसे लेकर प्रत‍िक्र‍ियाएं आने लगीं। कई लोग इसे बेवकूफी बताते हुए तर्क दे रहे थे। प्रधानमंत्री की अपील के करीब चार घंटे बाद गौरव बल्‍लभ ने ट्वीट क‍िया।

गौरव वल्‍लभ के ट्वीट पर लोग तरह-तरह की प्रत‍िक्र‍ियाएं देने लगे। @Deepak_4_India ने ल‍िखा- मूर्खता पार्ट-3 12अप्रैल को दोपहर 2बजे 7मिनिट तक हवा मे चाकू चलाएंगे जिससे कोरोना के हाथ पैर कट जाएंगे और वो तड़प तड़प के मरेगा

गोपाल झा@vns_jhaने गौरव वल्‍लभ को जवाब द‍िया- प्रोफेसर साहब नमस्कार, दिया “चूक” नहीं “चेतना” का प्रतीक होता है ! Corona Warrior khetarambeniwal @khetarambeniwalने ल‍िखा- चेतना भी किसी चूक की उर्ध्वगामी अवस्था हैं। इतिहास में कोई चूक रही होगी तभी तो चेतना का प्रादुर्भाव हुआ है। चेतना की एक दिशा होती हैं,पास में बहुत कुछ छूटता जाता हैं।चेतना होश में काम करती हैं यहाँ चारों ओर नफ़रत में बेहोशी छायी हैं उनमें क्या चेतना का संचार होगा। Anshul Patidar@patidar_anshul1 ने नरेंद्र मोदी के ल‍िए ल‍िखा- आप प्रधानमंत्री कम तांत्रिक ज्यादा लगते हो…

M.A. Khan محمد اشفاق خان @asfak00788 ने ट‍िप्‍पणी की- “घूमने फिरने” वाला इंसान जब घर में लॉकडॉउन हो जाए तो ऐसी ही हरक़तें करता है.! जबक‍ि, Ashok Harshi Patel

@AshokSop ने तंज कसा- 5 अप्रैल को ठीक 9 बजे कोरोना शहर शहर घुमेगा अपने घरो की लाईट बन्द करके रखना, कोरोना समझेगा घर मे कोई नही है और वह भाग जाएगा?

सुरत से पेदंल चलरहे वक्ती को दो तीन दीन से खाना नही मीला ओर उसकी बच्ची की भुख देखनही पाए मॉ बाप तो आत्महत्या करली ओर ईस नीकंमी सरकार को आभीभी भुद्दी नही आई ओर नीर्मलबबा की तरहा देश की जन्ता को आपनी नाकामी छुपाने के लीए मुर्ख बनाने मे लंग गए गराब की हत्यारी सरकारहै pic.twitter.com/xxnfBMeBO6 — गणेशभाई बम्नीया (@G8Daj3CuQ2WmDe6) April 3, 2020

उधर, प्रधानमंत्री के ट्वीट पर भी कई लोगों ने अलग-अलग तरह से तंज कसे। Dr. Nupur™ @Nupur_Nupur ने ल‍िखा- On 5th April 1980 at 9 pm #RSS renamed #JanSangh as #BJP and was formed on 6 April ! In order to celebrate its happiness, in today’s changed circumstances, the Sangh is fooling people with #DiyaJalaoBharatJodo Mental insolvency. The country will sink.

Partibha Singh @Partibha_Singh ने ट‍िप्‍पणी की- देश‌ के डाक्टरों के पास पर्याप्त सामान नहीं है। एम्स में कल भी एक डाक्टर कोरोना Positive पाया गया। और तू लोगों को बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है। तुम्हारे कबूतर की तरह आंखें बंद करके कोरोना नहीं भागेगा। बिना डिग्री वाला अनपढ़ आदमी।

