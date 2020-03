कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पीएम मोदी ने 24 मार्च को देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। पीएम मोदी ने लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की। पीएम मोदी की यह अपील फेल होती नजर आ रही है। दरअसल, दिल्ली और यूपी की राज्य सरकार द्वारा लोगों के लिए बसों की इंतजाम करने के ऐलान के बाद दिल्ली के अनांद विहार में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सरकार के इस ऐलान के बाद सभी ने मौका देखते हुए अपने बच्चों को उठाया और बस अड्डे की तरफ निकल पड़े। यह लोग अलग-अलग राज्यों के इलाकों से पैदल चलकर बस अड्डों पर पहुंचे थे।

ऐसा ही कुछ हाल गाजीपुर और एनएच-24 पर भी नजर आया।जहां शनिवार की सुबह सैकड़ों की संख्या में लोग अपने परिवार के लोगों के साथ नजर आएं।लोग अपने साथ अपने सामान और अन्य चीजें लेकर पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर अलग-अलग इलाकों की तस्वीरें लोग साझा कर रहे हैं।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने ट्वीट किया, “राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच राज्य छोड़ने की कोशिश करने वालों के लिए 1,000 बसों की व्यवस्था की है ताकि वे बिना किसी परेशानी का सामना किए अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। इसके अलावा, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे बाहर निकलने से बचें। “दिल्ली सरकार की 100 बसों और यूपी सरकार की 200 बसों में प्रवासी श्रमिकों के लिए व्यवस्था की जा रही है।

#WATCH Migrant workers in very large numbers at Delhi’s Anand Vihar bus terminal, to board buses to their respective home towns and villages pic.twitter.com/4nXZ1D1UNn

— ANI (@ANI) March 28, 2020