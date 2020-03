कोरोना वायरस के कहरा से पूरी दुनिया डरी हुई है। इसकी चपेट में अबतक लाखों लोग आ चुके हैं। भारत में भी इस खतरनाक वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अबतक 29 लोगों की जान ले चुका है। इससे निपटने के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ‘इमर्जेंसी फंड’ का एलान किया। इसमें छोटी-बड़ी राशि दान में दी जा सकती है। इस रकम का इस्‍तेमाल मौजूदा संकट से निपटने में किया जाएगा। अबतक इसमें कई राजनेता और सेलेब्रिटी दान दे चुके हैं। अब तेल कंपनियों ने भी पीएम रिलीफ फंड में दान देने की घोषणा की है।

तेल कंपनियां पीएम रिलीफ फंड में 1000 करोड़ रूपाय से ज्यादा का दान देने का ऐलान किया है। ये जानकारी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र ने सोमवार को बताया कि तेल एवं गैस कंपनियां पीएम केयर्स फ़ंड में 1031.29 करोड़ रुपये का योगदान करेंगी। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के कर्मचारी अपने वेतन से 61 करोड़ रुपये का योगदान इस फंड में करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी।

I am grateful, and delighted, to announce that the oil & gas establishment is ready with a contribution of ₹1031.29 crore by the PSUs and other oil JVs for the PM-Cares Fund. Additionally, ₹61 cr. has been contributed by colleagues of PSUs from their salaries for the #PMCARES.

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) March 30, 2020