देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। इस बीच देशभर के कई शहरों के कई इलाकों को सील किया जा चुका है, ताकि महामारी का सामुदायिक संक्रमण न हो। इस बीच पड़ोसी देश नेपाल से भारत में कोरोना वायरस फैलाने की साजिश का पता चला है। बिहार के पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने एसएसबी के हवाले से प्राप्त जानकारी के आधार पर जिले के पुलिस अधीक्षक को खत लिखकर इस साजिश के प्रति आगाह किया है।

अपनी चिट्ठी में जिलाधिकारी ने लिखा है कि जालिम मुखिया जो ग्राम-जगरनाथपुर, पोस्ट- जानकी टोला, थाना-सेरवा, जिला- पारसा का निवासी है, भारत में कोरोना महामारी फैलाने की योजना बना रहा है। डीएम ने लिखा है, “वह नेपाल-भारत से हथियार की अवैध सप्लाई और FICN की तस्करी में भी शामिल है। साथ ही 40 से 50 कोरोना संदिग्ध भारतीय मुसलमान को भारत में आने की सूचना दी गई है।”

डीएम ने यह पत्र 7 अप्रैल को लिखा है। डीएम ने चिट्ठी में एसपी से भारत-नेपाल सीमा पर उचित सतर्कता बरतने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ाई से निगरानी करने का अनुरोध किया है।

इस बारे में जब बिहार के अतिरिक्त गृह सचिव आमिर सुबहानी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एसएसबी ने ने यह नहीं कहा है कि लोग घुसपैठ कर चुके हैं बल्कि ऐसा होने की आशंका जताई गई है। उन्होंने कहा कि इस सूचना पर हमने स्थानीय पुलिस को अलर्ट कर दिया है और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बरती जी रही है।

SSB did not say people have infiltrated from Nepal, they have only stated that there is a possibility. We have alerted police and Union Home Ministry has been informed. Nobody will be allowed to enter from our borders: Bihar Additional Chief Secretary (Home) Amir Subhani pic.twitter.com/dz4X96FkBf

