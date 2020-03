Corona Virus Lock down: पीएम मोदी ने मंगलवार की रात राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। इस दौरान लोगों से घरों से ना निकलने की अपील की गई है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन्स जारी की गई है जिसके अनुसार कुछ आवश्यक सेवाओं को लेकर ढील दी गई है।गृह मंत्रालय के मुताबिक सरकारी दफ्तर, पेट्रोल (सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी) पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन यूनिट और आपात सेवाओं वाले संस्थान खुले रहेंगे।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा पढ़ें यहां

इस दौरान राज्य सरकार के तहत आने वाली पुलिस, जिला प्रशासन, निगम के दफ्तर भी खुले रहेंगे। इन दफ्तरों को कम से कम कर्मचारियों के साथ काम करने की हिदायत बरती गई है। इसके अलावा, अस्पताल, मेडिकल संबंधित सभी संस्थान चाहे सरकारी हो या निजी सभी खुले रहेंगे।

Coronavirus in India Latest LIVE Updates

निजी संस्थानों को बंद रहने के आदेश जारी किए गए हैं लेकिन जरूरी सेवाओं वाले संस्थान को छूट दी गई है। इनमें राशन शॉप (पीडीएस के तहत आने वाली) सब्जी, फल, डेयरी, मीट-मछली की दुकानें खुली रहेंगी। जिला प्रशासन लोगों की मूवमेंट कम करने के लिए इन संस्थानों को होम डिलवरी करने के निर्देश दे सकता है। यही नहीं प्राइवेट सिक्‍योरिटी सेवाएं भी जारी रहेंगी।

Ministry of Home Affairs guidelines for the 21-day lockdown, list of essential services that will remain open. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/hwRgWEM88z

— ANI (@ANI) March 24, 2020