देश में कोरोना वायरस के संकट के बीच कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए देशभर के सरकारी अस्पतालों को कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए केंद्रित कर दिया गया है। ऐसे में कोरोना वायरस के इतर अन्य रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के अलावा बाकि बीमारियों के लिए लोगों को दर-दर की ठोकर खानी पड़ रही है।

वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मरीजों के हालात के बारे में बताया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि सात का एक बच्चा है रणदीप जिसे थैलिसिमिया है। हर महीने इस बच्चे को खून चढ़ाया जाता है। बच्चे की मां का कहना है कि लोकनायक अस्पताल आने पर पता चला की यहां इलाज फिलहाल बंद है। बच्चे की मां का कहना है कि अस्पताल ने शहादरा के लिए ट्रांसफर किया है। अब इस लॉकडाउन में वह कैसे चक्कर लगाए और कहां जाए।

7 year old Randip, son of daily wagers,was scheduled for a blood transfusion. Now he’s turned away from this COVID-only hospital. He suffers from Thalassemia which can reduces life span to 25-30 years if not treated properly. Where will India’s non-COVID poor go? My #Mojo report pic.twitter.com/RivGpk6x8c

— barkha dutt (@BDUTT) April 14, 2020