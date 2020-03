‘शहर नहीं छोड़ेंगे तो खाएंगे क्या? 200 रुपये ही बचे हैं’, बीवी-बच्चों संग पैदल ही चंडीगढ़ से एमपी के लिए निकल पड़े लोग

कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। ऐसे में दिहाड़ी मजदूर पैद ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। दिल्ली, छत्तीसगढ़ आदि जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला चंडीगढ़ में भी सामने आया है जहां दिहाड़ी मजदूर बीवी बच्चों संग पैदल मध्य प्रदेश के लिए निकल पड़े हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में एक परिवार ने अपना दर्द बयां किया।

परिवार का कहना है कि शहर नहीं छोड़ेंगे तो खाएंगे क्या जेब में सिर्फ कुछ रुपए ही बचे हैं। उनका कहना है कि अगर हम अपने घर नहीं जाएंगे तो हम यहां क्या खाएंगे? हीरा नामक एक दिहाड़ी मजदूर ने कहा कि जेब में दो सौ रुपए ही बचे हैं। पैदल चलते समय रास्ते में अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान खरीदूंगा। यह परिवार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का रहने वाला है और चंडीगढ़ से पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ा है।

Chandigarh: Labourers heading towards their native places in Tikamgarh, Madhya Pradesh amid #CoronavirusLockdown. “What will we eat if we will not leave for our homes? I have Rs 200 left in my pocket which I’ll use to buy snacks for my child en route home,” says Heera, a worker. pic.twitter.com/3e9me2KLz2

— ANI (@ANI) March 28, 2020