लॉकडाउन के चलते देश के ज़्यादातर दफ्तर और व्यापार बंद हैं। ऐसे में कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं या काम न होने की वजह से अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। ऐसे समय में कुछ लोग घर बैठे कुछ ऑनलाइन कोर्स भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महासच‍िव राम माधव भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के में छपे दिल्ली कॉन्फिडेंशियल कॉलम के मुताबिक माधव इन दिनों दो ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं।

राज्यों में पार्टी की गतिविधियों के समन्वय के लिए कई वीडियो सम्मेलनों के बीच भाजपा महासचिव अपने पढ़ने के समय को कम नहीं करना चाहते हैं। हालांकि उन्हें इंडिया फाउंडेशन के दैनिक सम्मेलन में भाग लेना है। इसके अलावा कोरोनोवायरस के खिलाफ पार्टी की पहल का समर्थन करते हुए इस महामारी से लड़ने के लिए युवाओं को जुटाना भी है।

राम माधव इन दिनों किताबें भी पढ़ रहे हैं। हालही में उन्होने फ्रांसिस फुकुयामा की Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment किताब पढ़ी है। इसके अलावा वे दो नए ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं।



देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। संक्रमित लोगों का आंकड़ा 5 हज़ार पार कर गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24 घंटे में 750 तक बढ़ गई। यह भारत में एक दिन में संक्रमितों के मिलने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ देश में पीड़ितों की संख्या 5,274 हो गई है। वहीं 149 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है।

