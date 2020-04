कोरोना वायरस के चलते देशभर में लॉकडाउन लागू है। 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 3 मई कर दी है। लॉकडाउन के बीच सिर्फ जरूरी सामान वाली दुकानें खोलने की ही अनुमति हैं। चिकन, मटन की दुकानें भी बंद है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में चिकन और मटन की दुकानें खोलने की इजाजत मांगी गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अगर कुछ दिन चिकन,मटन से दूर रह जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा?

दरअसल, याचिकाकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसका कहना था कि चिकट और मटन भी जरुरी सामाग्रियों की सूची में आता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह ग्रासरीज के सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकला था। इस दौरान उसने चिकन मटन की भी तलाश की। लेकिन उन्होंने कहा कि इस दौरान पुलिस ने उन्हें परेशान किया। इस दलील पर जज ने कहा कि ग्रासरीज की दुकानें खुली रहेंगी।

जस्टिस रमण ने कहा कि आप कुछ दिनों तक चिकन और मटन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप बाहर निकलकर भीड़ क्यों बढ़ाना चाहते हैं?

Corona Virus in India Live Updates

A #PIL wanted the #SupremeCourt to issue guidelines to cops for letting people go out to buy milk, meat etc & not beat them up.

Justice Ramana: Other things we understand..but what will happen if you don’t go out to buy chicken & mutton for a few days? Why do you want to crowd?

— Utkarsh Anand (@utkarsh_aanand) April 15, 2020