देशभर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पीएम मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। ऐसे में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोग इंटरनेट और टीवी का इस्तेमाल कर समय काट रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोगों ने रामानंद सागर कृत रामायण और बीआर चोपड़ा के महाभारत को दोबारा टीवी पर प्रसारित करने की मांग की है।

बुधवार (25 मार्च ) को प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर ने कहा कि लोगों की मांग को देखते हुए डीडी नेशनल पर इन धारावाहिकों के प्रसारण के लिए इनके राइट होल्डरों से बात की जा रही है। शशि शेखर ने इस बात की पुष्टि एक पत्रकार के ट्वीट पर जवाब देने के दौरान की। इस बीच सोशल मीडिया पर लोग चाणक्य ,विक्रम बेताल और शक्तिमान जैसे धारावाहिक चलाने की मांग भी करने लगे हैं।

Yes we are working on the same with the Rights Holders. Will update shortly. Stay tuned. https://t.co/2Jhjw2qD3s

— Shashi Shekhar (@shashidigital) March 25, 2020