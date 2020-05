VIDEO: लॉकडाउन में फंसे मजदूर सीमेंट मिक्सर टैंक में छिप महाराष्ट्र से आ रहे थे लखनऊ, धराने पर FIR

Corona Virus in India: कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन के बीच देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे मजदूर अपने घरों की ओर जाने के लिए कोई भी तरीकाअपनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां मजदूर सीमेंट मिक्सर टैंक में सवार होकर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जाना चाहते थे। हालांकि रास्ते में पुलिस ने चेंकिग के दौरान इन मजदूरों को पकड़ लिया और इन लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है।

वीडियो में नजर आ रहा है कि सीमेंट मिक्सर टैंक से 18 मजदूर बारी-बारी से बाहर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी मजदूरों को सड़क के किनारे खड़े होने के लिए कहता है और फिर इन लोगों की गिनती करता है। वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर का है। वीडियो में देखा जा सकता है किस प्रकार लोग छोटे से रास्ते से ट्रैंक से बाहर निकल रहे हैं।

ट्रैफिक पुलिस के सूबेदार अमित कुमार यादव ने बताया कि इस ट्रक को इंदौर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर पंथ पिपलई गांव में नियमित जांच के दौरान रोका गया। इस दौरान पुलिस को संदेह हुआ कि क्रंक्रीट टैंक के अंदर कुछ लोग छिपे हुए हैं। जब पुलिस ने तलाशना शुरू किया तो कुल 18 लोग मिले। इस ट्रम में 14 प्रवासी मजदूर और 4 ट्रक मालिक के कर्मचारी छिपकर यूपी जा रहे थे।

Corona Virus Live Updates in India

#WATCH 18 people found travelling in the mixer tank of a concrete mixer truck by police in Indore, Madhya Pradesh. DSP Umakant Chaudhary says, “They were travelling from Maharashtra to Lucknow. The truck has been sent to a police station & an FIR has been registered”. pic.twitter.com/SfsvS0EOCW

— ANI (@ANI) May 2, 2020