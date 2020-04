Corona Virus Lock Down: कोरोना वायरस के संकट के बीच देशभर में लॉकडाउन लागू है। लोगों को खाने-पीने की समस्या का भी सामना करना पड़ा रहा है। दिल्ली के चिल्ला गांव में लोगों को पानी की किल्लत के चलते वॉटर टैंकर के पीछे घंटों कतार में लगना पड़ रहा है। इस दौरान लॉकडाउन की खिल्ली उड़ती नजर आई।

सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर लोग एक दूसरे से बिना दूरी के लाइन में खड़े नजर आए। लोगों का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड का ट्रक सिर्फ 3-4 दिन में एक बार ही आता है। ऐसे में लोगों को लॉकडाउन के बीच भी कड़ी धूप में 2-3 घंटे तक पानी लेने के लिए कतार में लगना पड़ता है। महामारी के इस संकट के दौरान जहां लोग अपने घरों में कैद हैं। वहीं, दिल्ली के चिल्ला गांव के लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है।

Corona Virus in India Live Updates

Delhi: People in Chilla village line up to collect drinking water from Delhi Jal Board (DJB) trucks, amid #CoronaLockdown. They says, “we have to queue up for at least 2-3 hours to collect drinking water due to shortage of water. The water tanker comes only once in 3-4 days”. pic.twitter.com/jRo5XpJ01S

— ANI (@ANI) April 18, 2020