कोच्चि हवाई अड्डे से दुबई के लिए रवाना हो रहे एक विमान में कोरोनो वायरस से पीड़ित शख्स सामने आया है।जिसके बाद अमीरात की इस फ्लाइट से सभी यात्रियों को को उतार दिया गया।

Kerala's Cochin International Airport: All 289 passengers onboard a Dubai-bound Emirates flight deboarded after a UK citizen, who was tested positive, identified among the passengers. The patient's samples were taken yesterday & was advised to be in quarantine. #Coronavirus pic.twitter.com/yjyndaG3yY