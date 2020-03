कोरोना वायरस के संकट के बीच लोगों में काफी खौफ है लेकिन ऐसे में कुछ कहानियां ऐसी सामने आ रही हैं जो मिसाल के तौर पर जानी जाएंगी। लद्दाख के एक बच्चे ने अपनी पॉकेट मनी से 3000 रुपए क्वेरेंटाइन किए गए लोगों के लिए डोनेट किया है। इस बच्चे को हर कोई दाद दे रहा है।

लद्दाख के बीजेपी सांसद जांयांग सेरिंग नामग्याल ने इस बच्चे की तस्वीर साझा करते हुए सैल्यूट किया है। उन्होंने ट्वीटर पर लिखा है, दिल को छू लेने वाला एक मैसेज। करगिल जिले के नन्हे बच्चे मोहम्मद कुमैल ने क्वेरेंटाइन किए गए लोगों के लिए अपनी पॉकेट मनी से तीन हजार रुपए दिए हैं। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं।

A Heart Touching Message

One Little Boy Namely Mohd Kumail S/O Mohd Hassan R/O G.M Pore, Kargil District has donated Rs 3000/- from his collected Pocket Money to a Quarantine Center for inclusion in the Daily essentials for the Quarantined People.#ISaluteHim #COVID19 pic.twitter.com/cl4ncN0QMf

— Jamyang Tsering Namgyal (@MPLadakh) March 26, 2020