Janta Curfew on 22 March 2020 Coronavirus in India Latest News & Live Updates, Janta Curfew in India Tomorrow Date, Timings: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के नाम अपने संबोधन में रविवार यानि कि 22 मार्च को ‘जनता कर्फ्यू’ का आह्वान किया था। यह जनता कर्फ्यू सुबह 7 बजे से शुरु होकर रात 9 बजे तक चलेगा। यह जनता कर्फ्यू सभी पर लागू होगा और पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों से अपने-अपने घर पर रहने की अपील की है। इमरजेंसी और जरुरी सेवाएं जारी रहेंगी।

महाराष्ट्रः महाराष्ट्र में कई शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बेस्ट बस सर्विस सामान्य दिनों की तरह लागू रहेगी, लेकिन वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर रूट पर मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी।

बिहारः राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आमिर सुभानी ने बताया कि राज्य सरकार लोगों से अपील करेगी कि वह जनता कर्फ्यू के दौरान खुद को घरों में रखें। हम इसके लिए किसी तरह की फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह केवल एक अपील है।