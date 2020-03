Corona Virus in India: कोरोना वायरस से बचाव को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गुरूवार को एक बेतुका बयान दिया। कोरोना वायरस के मद्देनज़र हम सभी को 15 मिनट धूप सेकनी चाहिए। इससे हमारी शरीर को विटामिन डी मिलता है। कोई भी वायरस धूप के सेवन से समाप्त हो जाता है इसलिए हमें धूप का सेवन करना चाहिए।

ये पहली बार नहीं है जब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्‍याण राज्य मंत्री ने ऐसा कोई बयान दिया है। इससे पहले वे यह कह चुके हैं कि कैंसर की दवाइयों में गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। सदन के बाहर न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए चौबे ने कहा “जो ये 11 बजे से 2 बजे तक सूरज की धूप ज्यादा रहती है। तो हम लोगों को थोड़ा 10-15 मिनट क्यों न हो सब अगर धूप सेंकते हैं तो उससे लाभ होगा।”

Delhi: Union Ministers S Jaishankar, Hardeep Singh Puri, Dr Harsh Vardhan, Ashwini Choubey and others arrive for Group of Ministers (GOM) meeting on #Coronavirus at Nirman Bhawan. pic.twitter.com/uGiriWJSRT

— ANI (@ANI) March 19, 2020