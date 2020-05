देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में हुए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के आयोजन पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कोरोना का संक्रमण फैलाने के लिए तबलीगी जमात पर केस पर केस दर्ज हो रहे हैं। शायद यह सही हो लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद में कराया जिससे कोरोना का संक्रमण और फैल गया।

सिन्हा ने कहा कि, ‘गुजरात में कोरोना का संक्रमण फैलने का कारण सीधे तौर पर अहमदाबाद में ट्रंप के इवेंट है, जहां दुनियाभर से बड़ी तादाद में एनआरआई जुटे थे। यहां होम क्वारेंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ। मीडिया इस पक्ष को नजरअंदाज कर रहा है।’

Case after case against Tablighi Jamaat for spreading Covid and perhaps rightly so. But what about those who organized the Namaste Trump event in Ahmadabad and spread Covid there?

— Yashwant Sinha (@YashwantSinha) May 28, 2020