Covid-19 मुंबई पुलिस पर कोरोना का कहर, 250 पुलिसकर्मी पाए गए पॉजिटिव

देशभर में कोरोना वायरस के संकट के साथ महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में कोरोना के संक्रमण से पुलिस भी नहीं बच पाई है। मुंबई पुलिस के 250 जवान अबतक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के लक्षण वाले मामलों की संख्या काफी कम है और इनमें से कोई भी आईसीयू में भर्ती नहीं है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने इस बात की जानकारी दी।

इसके अलावा महाराष्ट्र में लगातार बड़ी संख्या में नए केसों का आना जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 34 नई मौतें दर्ज की गईं, जबकि 1233 नए केस सामने आए। इसी के साथ अब तक महाराष्ट्र में 651 लोगों की मौत हुई है, जबकि 16,758 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं।

