कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने रमजान की महीने में पांच वक्त का नमाज इकट्ठे पढ़ने पर रोक लगा दी है। सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है। राज्य सरकार ने भीड़ में सेहरी और इफ्तार के आयोजन पर भी बैन का ऐलान किया है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मस्जिदों के कर्मचारियों द्वारा लोगों को नमाज के लिए बुलाए जाने पर भी रोक लगा दी है।

राज्य सरकार द्वारा कहा गया है कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले ही धार्मिक स्थलों पर लोगों के जुटने और सामूहिक पूजा-पाठ और इबादत पर रोक लगाई है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने रमजान के दौरान मस्जिद में सामूहिक नमाज, मस्जिद में इफ्तार, दरगाह और इमाम बाड़ा में भी लोगों के जुटने से रोक लगाई जा रही है जिससे की कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके।

इसके अलावा अजान भी कम आवाज में होगी। लाउडस्पीकर पर भी रोक लगाई गई है।

