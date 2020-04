मार्च के पहले हफ्ते में सैकड़ों की संख्या में लोग दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के एक कार्यक्रम में जुटे थे, बाद में इनमें से कुछ को कोरोना पॉज़िटिव पाया गया है वहीं कुछ की मौत भी हो गई है। जिसके बाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किए गए जमातियों की लगातार बदसलूकी की खबरें मिल रही हैं। नरेला में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में दो जमातियों ने अपने कमरे के बाहर ही शौच कर दिया। हाउस कीपिंग स्टॉफ जब वहां पहुंचा तो आरोपी उनसे बदसलूकी करने लगे।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिन्होंने दिल्ली में तब्लीगी जमात कार्यक्रम में भाग लिया था और वर्तमान में नरेला में संगरोध केंद्र में हैं। एफआईआर में लिखा है कि नियमित सफाई कर्मचारियों ने आज रिपोर्ट किया है कि कुछ यात्रियों ने 31 मार्च को कमरे के सामने ही शौच कर दिया।

स्टॉफ ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की सूचना दी। इसकी खबर नरेला इंडस्ट्रियल थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बाराबंकी निवासी दो जमाती मो. फहद और अदनान जहीर के खिलाफ सरकारी आदेश का उल्लंघन समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है।

FIR registered against 2 people, who had attended Tablighi Jamaat event in Delhi & are currently at the quarantine center in Narela. The FIR reads ‘today during the routine sanitation staff cleaning has reported that some passengers passed latrine in front of a room on 31 March.’ pic.twitter.com/HnpIuchNfN

— ANI (@ANI) April 7, 2020