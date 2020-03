मरकज खाली ना कराने को लेकर उठते सवाल के बीच दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिल्ली पुलिस के एक अफसर मौलानाओं से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कहा जा रहा है कि वार्निंग के बावजूद मरकज में 1000 से 1500 लोग मौजूद थे।

यह वीडियो 23 मार्च का है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर इसे साझा किया है। पुलिस अधिकारी वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं, मना करने के बाद भी वहां मरकज में डेढ़ से दो हजार के बीच लोग हैं। अब ये पहले की बात है या बाद की बात है पहले आप मेरी बात सुनिए। बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हैं कि पांच आदमी से ज्यादा होंगे नहीं और सारे धार्मिक स्थल बंद हैं और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है।

#WATCH Delhi Police release a video of its warning to senior members of Markaz, Nizamuddin to vacate Markaz & follow lockdown guidelines, on 23rd March 2020. #COVID19 pic.twitter.com/2evZR6OcmB

— ANI (@ANI) March 31, 2020