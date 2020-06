दिल्ली में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या के बीच कुछ इलाकों में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू किया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने कंटेनमेंट जोन्स को पूरी तरह से सील करने और ड्रोन से निगरानी करने को कहा है। दिल्ली सीपी के तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन्स को पूरी तरह से सील किया जाए। इन क्षेत्र में जरूरी काम के अलावा किसी को भी आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाए।

आदेश में कहा गया है कि 14 जून को हुई गृह मंत्रालय संग बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए यह कदम उठाए गए हैं।इन मोहल्लों में ड्रोन के जरिए निगरानी और जानकरी दी जाएगी। कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए तैनात सुरक्षा जवानों और स्वास्थ्यकर्मियों को सभी सुरक्षा सामानों से लैस रहने की हिदायत दी गई है।

#JUSTIN:Order issued by @CPDelhi, asking to ensure strict lockdown within the containment zone,entry/exit be completely sealed,except for essential services,drone surveillance,close watch on all COVID hospitals + cremation centres to avoid any law & order situation.@IndianExpress pic.twitter.com/TjcZDupbAb

