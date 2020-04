कोरोना से लड़ाई में इन योद्धाओं को सलाम! परिवार वाले भी जब नहीं छूते लाश, तो ये कर रहे अंतिम संस्कार

कोरोना वायरस के चलते देश में अबतक कई लोगों की जान जा चुकी है। देशभर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के चलते मरने वाले लोगों के परिजन जब लाश की खोज-खबर नहीं ले रहे हैं तो ऐसे में कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मी शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इंदौर के अरबिंदो मेडिकल संस्थान के मोर्चरी में कार्यरत कर्मचारी बेखौफ होकर ऐसे शवों का अंतिम संस्कार करते हैं।

वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह खुद इन लोगों से बात करती नजर आ रही हैं। उन्होंने जब इन लोगों से पूछा कि आपको डर नहीं लगता की संक्रमण आप लोगों को भी फैल जाएगा।इसपर वहां मौजूद कर्मचारियों ने जो जवाब दिया उसे जानकर आप भी उन्हें सलाम करना चाहेंगे। दरअसल, उन्होेंने कहा कि इंसानियत के चलते ऐसा करते हैं। महाकाल का आशीर्वाद है। हम कोरोना से बचे हुए हैं और लोगों से मदद कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि उनके घर वाले कहते हैं कि ड्यूटी मत जाओ। पोर्टमार्टम हाउस में काम करने वाले ये लोग कहते हैं कि हम लोग पूरी सावधानी से काम करते हैं। खतरा हमें भी है लेकिन इंसानियत के नाते ऐसा करते हैं। वायरस जात धर्म देखकर नहीं होता है। सभी की मदद करनी चाहिए। हमें हमारे सहयोगियों का साथ मिलता है।

In the first ever journalistic account from Inside a COVID hospital. I travel to Indore’s Aurobindo Medical Institute to meet these unsung heroes-the Hindu Men at the Mortuary who bury the Muslims who’ve died from the Virus. “Yeh Insaniyat Ki Baat Hai”. Up on @themojo_in pic.twitter.com/MKOi6a2Aaw

— barkha dutt (@BDUTT) April 25, 2020