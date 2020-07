3 माह में कोरोना से लड़ते हुए 106 डॉक्टर देश के लिए कुर्बान, 21 प्रतिशत डॉक्टर्स की उम्र 40 से कम

कोरोना वायरस महामारी के बीच लोगों की जान बचा रहे डॉक्टरों को भी इस महामारी का दंश झेलना पड़ रहा है। कोरोना वायरस से लड़ते हुए अबतक 106 डॉक्टरों की जान चली गई है। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों को लेकर एक स्टोरी की है जिसमें डॉक्टरों की कोरोना के चलते गई जान के डराने वाले आंकड़े हैं। आईएमए के डॉक्टर राजीव जयदेवन ने अपने रिपोर्ट में इन आंकड़ों को साझा किया है।

कोरोना महामारी के फैलते प्रकोप के बीच इन तीन महीनों में 106 डॉक्टरों की मौत हुई है जिनकी मौत की असल वजह कोरोना वायरस रही है। इनमें कुछ ऐसी मौत का भी आंकड़ा शामिल है जिनमें कोरोना के चलते अस्पतालों में हुई हिंसा के चलते डॉक्टरों ने जान गंवाई है। कोरोना ने जवान डॉक्टरों को अपना शिकार बनाया है। कोरोना से मरने वाले डॉक्टरों की औसत आयु 56 साल है। 55.5 प्रतिशत मरने वाल डॉक्टरों की उम्र 60 साल से कम है। 29.6 प्रतिशत डॉक्टरों की उम्र 50 साल से कम रही है जिनकी कोरोना के चलते मौत हुई है। वहीं 21 प्रतिशत ऐसे डॉक्टरों की मौत हुई है जिनकी उम्र 40 साल से कम रही है। डॉक्टरों की मृत्यु दर 6.1 प्रतिशत है जबकि देश में कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों का औसत 2.4 प्रतिशत है।

Do you know how many Indian Doctors have died in COVID Pandemic related deaths in 3 months? And the age group? Much younger than you’d imagine. Through the story of one family, I bring you the untold story of Doctors Deaths for @themojo_in. Full report https://t.co/P2eX1FESkY pic.twitter.com/tBDpGYD1al

— barkha dutt (@BDUTT) July 6, 2020