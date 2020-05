कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का पैदल ही अपने घरों की तरफ जाने का सिलसिला जारी है। प्रवासी मजदूरों के साथ-साथ उनके छोटे बच्चों को भी पैदल ही लंबी दूरी पर पैदल चलना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां एक बच्चा चलते-चलते थक गया तो उसकी मां ने ट्रॉली पर ही सुला लिया और उसकी मां ट्रॉली खींचकर आगे बढ़ती रही। इस तस्वीर से एक तरफ जहां पूरा देश हिल गया है। लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं वहीं, आगरा के डीएम को यह साधारण बात लगती है।

डीएम का गैरजिम्मेदाराना बयान: इस वीडियो के संबंध में जब आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण से पूछा गया तो उन्होंने गैरजिम्मेदाराना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी टीम पूरी मेहनत से काम कर रही है। एक दो ऐसे मामले आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग भी जब छोटे थे तो हम भी पिता जी की अटैची पर बैठ जाते थे, कुछ लोग जल्दबाज़ी में भी बस होते हुए पैदल ही निकल जाते थे।

यह वीडियो आगरा का है। दरअसल, झांसी जिले के महोबा के डेढ़ दर्जन के लगभग लोग तीन दिन पहले पंजाब से पैदल अपने घर जाने के लिए निकले। महिला के पति के मुताबिक वो लोग तीन दिन से पैदल चल रहे हैं। रास्ते में कुछ खाने को मिल जाता है तो कुछ खा लेते हैं वरना पैदल चलते रहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें बस घर पहुंचना है।

Madhya Pradesh: A man wheeled his daughter & pregnant wife for most part of the journey from Hyderabad to Balaghat district on a makeshift wooden cart. His wife says, “We reached Hyderabad on March 17. When we ran out of money & food, my husband made the cart & we left the city”. pic.twitter.com/mrlDsxZenn

— ANI (@ANI) May 14, 2020