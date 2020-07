पीएम केयर फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर्स को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सवाल पर AgVa के मालिक ने जवाब दिया है। AgVa के मालिक, प्रोफेसर दिवाकर वैश ने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी डॉक्टर नहीं हैं लेकिन मैं उन्हें डेमो देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर बनाने वाली विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं इसलिए हमारी कंपनी को बदनाम करने के लिए यह किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हमनें रातों रात वेंटिलेटर नहीं बनाया है। हम इस मार्केट में तीन साल से हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप यह बनाया है। यह सभी मानकों पर खरा उतरता है। हमारे वेंटिलेटर्स अन्य वेंटिलेटर्स के मुकाबले पांच से दस गुणा सस्ते हैं। एक नॉर्मल वेंटिलेटर दस से बीस लाख रुपए का आता है जबकि हमारे वेंटिलेटर्स महज 1.5 लाख के हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि, राहुल गांधी डॉक्टर नहीं हैं। वह एक समझदार शख्स हैं। उनको यह दावे करने से पहले पड़ताल करनी चाहिए थी। बिना जाने ही ट्वीट कर दिया। उन्हें किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए थी। मैं इस वेंटिलेटर को किसी भी मरीज के साथ डेमो देने के लिए तैयार हूं।

#PMCares opacity is:

1. Putting Indian lives at risk.

2. Ensuring public money is used to buy sub-standard products.#BJPfailsCoronaFighthttps://t.co/6lIAPH0SJL

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 5, 2020