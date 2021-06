कोरोना की दूसरी भयावह लहर झेल रहे भारत के समक्ष सबसे बड़ा मसला वैक्सीन उपलब्ध कराने का बन गया है। केंद्र सरकार ने अपनी नीति में बदलाव कर राज्यों को टीके की खरीद का अधिकार दे दिया है, लेकिन राज्यों को ये फैसला रास नहीं आ रहा। नए घटनाक्रम में झारखंड के सीएम ने टीके की खरीद करने में असमर्थता जताई है।

पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि 18-44 आयुवर्ग को टीका लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। राज्य के वित्तीय हालात ऐसे नहीं हैं जो वो 1100 करोड़ रुपये का प्रबंध कर सके। टीके की खऱीद में इतना ही पैसा लगना है। उनका कहना है कि केंद्र इस मामले में कोई असरदार कदम उठाए। बकौल सोरेन, केंद्र खुद टीका खरीद कर राज्य सरकार को उपलब्ध कराए। उनका कहना है कि अगर टीके की खरीद का बोझ पूरी तरह राज्य पर पड़ जाता है, तो उनकी वित्तीय स्थिति काफी खराब हो जाएगी।

Jharkhand CM writes to PM seeking free Covid vaccine for 18-44 age group, says state unable to incur Rs 1,100 crore due to resource crunch

— Press Trust of India (@PTI_News) May 31, 2021