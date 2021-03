कोरोना टीकाकरणः CoWIN पर चालू हो गया रजिस्ट्रेशन, जानें- जरूरी बातें

सरकार ने कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत आज से कर दी है। आम लोग वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट कैसे करें, इसके लिए सरकार की तरफ से मैनुअल जारी किया गया है। सरकार ने कहा है कि ग्राउंड वर्क और एहतियात के जरिए वायरस के फैलने को रोका जा सकता है।

CoWIN पोर्टल पर सोमवार सुबह से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आम लोग इसकी वेबसाइट cowin.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उधर, सरकार ने निजी अस्पतालों को कोविड-19 की वैक्सीन के तौर पर 250 रुपए चार्ज करने की अनुमति प्रदान की है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 हजार से ज्यादा निजी अस्पतालों को संबंद्ध किया गया है। 6 सौ से ज्यादा अस्पताल सीजीएचएस के तहत संबंद्ध किए गए हैं। राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से भी निजी अस्पतालों को वैक्सीन लगाने का काम सौंपा है।

Registration and booking for appointment for #COVID19 vaccination are to be done through #CoWIN portal: https://t.co/GAlicKy5QI. There is no #CoWIN App for beneficiary registration. The App on Play Store is for administrators only: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/e453o80S9E

