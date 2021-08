Covid Vaccine Certificate on WhatsApp in Three Steps in Hindi: कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने से पहले सरकार तेजी से टीकाकरण अभियान चला रही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक करीब 50 करोड़ से ज्यादा टीके दिए जा चुके हैं। सरकार ने कोरोना टीका पाने वाले लोगों के टीकाकरण प्रमाणपत्र पाने के तरीके को भी आसान कर दिया है। कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र के लिए अब कोविन पोर्टल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना सर्टिफिकेट अब आसानी से अपने व्हाट्सएप नंबर पर भी प्राप्त किया जा सकता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर बताया है कि कैसे सिर्फ तीन स्टेप में कोरोना सर्टिफिकेट अपने वॉट्सऐप नंबर पर प्राप्त किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री के ट्वीट के अनुसार वैक्सीन सर्टिफिकेट पाने के लिए सबसे पहले वॉट्सऐप नंबर +91 90131 51515 को अपने मोबाइल में सेव करना होगा।

इसके बाद व्हाट्सएप ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद सेव किए गए नंबर के चैटबॉक्स में जाकर covid certificate टाइप कर उसे भेजना होगा। भेजने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें 6 अंकों का एक ओटीपी शामिल होगा। उस ओटीपी को सेव किए गए नंबर के चैटबॉक्स में जाकर भेजना होगा।

Union Health Minister Mansukh Mandaviya says, “Get COVID19 vaccination certificate within seconds on WhatsApp.” pic.twitter.com/bY0kHSHSfb — ANI (@ANI) August 8, 2021

ओटीपी भेजते ही कोरोना सर्टिफिकेट आपके चैटबॉक्स में आ जाएगा। अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक से ज्यादा व्यक्तियों ने कोरोना टीका लिया है तो चैटबॉक्स में सभी लोगों की लिस्ट दिखेगी। लिस्ट में शामिल किसी भी व्यक्ति भी व्यक्ति का नाम टिक कर उसका कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कोरोना टीके के 50,68,10,492 डोज दिए गए हैं। जिसमें से 39,43,78,151 लोगों को पहला डोज दिया गया है और करीब 11,24,32,341 को दूसरा डोज दिया जा चुका है।