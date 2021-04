देश में बदहाल होती कोरोना महामारी की स्थिति और लोगों की परेशानियों की वजह से कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के इस्तीफे और उनको हर हाल में इस्तीफा देना चाहिए के हैशटैग पर कमेंट और शेयर करके ट्रेड कराया। बृहस्पतिवार को फेसबुक पर #ResignModi और ट्विटर पर #ModiMustResign ट्रेंड करता रहा। हालांकि फेसबुक पर कुछ देर तक यह बाधित हो गया। बाद में फेसबुक ने साफ किया कि ऐसा गलती से हो गया।

प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने इसे जबर्दस्त ढंग से ट्रेंड कराया। लोग बोले- लोकतंत्र खतरे में है। हम क्या बन गए? देश में लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। रोजगार खत्म हो गए हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। अस्पतालों में न बेड है, न डॉक्टर हैं। हर तरफ अफरातफरी मची हुई है। लोगों ने अपने गुस्से को सोशल मीडिया पर इजहार किया।

If someone ask you what's the meaning of Shameless show them modi's picture. #ResignModi #ModiMustResign #ModiHataoDeshBachao pic.twitter.com/9htn0Kuog8

उधर, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने ‘हैशटैग रिजाइनमोदी’ को बाधित कर दिया जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने की सरकार के तरीके की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही थी। घंटों बाद इस हैशटैग को बहाल करते हुए कंपनी ने कहा कि उसने गलती से यह कदम उठाया था।

#ModiMustResign#YogiMustResign@dhruv_rathee

"भईया मेरी मां चली जाएगी" A man in #UP cried & begged policemen not to take away oxygen cylinder he arranged for his mother in critical condition.

The cylinder was confiscated from private hospital in Agra to supply it 4 a VIP in UP

कंपनी ने बुधवार को हैशटैग को बाधित करने के कदम पर बृहस्पतिवार को सफाई देते हुए कहा कि यह सरकार के आदेश पर नहीं किया गया था। उल्लेखनीय है कि फेसबुक पहली सोशल मीडिया कंपनी नहीं है जिसने कोविड-19 महामारी पर सरकार की आलोचना करने वाले पोस्ट को सेंसर किया है। ट्विटर ने भी सरकार के आदेश पर और फर्जी खबर करार दिए जाने पर कई पोस्ट को हटाया है या वहां तक पहुंच बाधित की है।

फेसबुक के प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, ‘‘हमने गलती से इस हैशटैग को अस्थायी रूप से बंद किया था, न कि भारत सरकार द्वारा हमें ऐसा करने के लिए कहा गया था। हमने इसे बहाल कर दिया है।’’ हालांकि, इस संबंध में उसने विस्तृत जानकारी नहीं दी।

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, ‘‘सरकार ने इस हैशटैग को हटाने का कोई निर्देश नहीं दिया था। फेसबुक ने भी स्पष्ट किया है कि उसने गलती से उसे हटाया।’’ मंत्रालय ने कहा, ‘‘मीडिया की बहुत अहम भूमिका हमारे अग्रिम मोर्चे पर कार्य करने वाले कर्मियों और चिकित्सा पेशेवरों की कोशिश को कई गुना करने में हैं। इस तरह के संवेदनशील समय में हम मीडिया साझेदारों सहित आम भारतीयों का आह्वान करना चाहते हैं कि हम एकजुट होकर इस महामारी से लड़ सकते हैं।’’

खबरों के मुताबिक बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग को लेकर चलाए जा रहे हैशटैग को फेसबुक ने घंटों बाधित रखा। उपयोगकर्ता अगर इस हैशटैग की तलाश करते तो संदेश आ रहा था कि ‘‘अस्थायी रूप से इस तक पहुंच बाधित कर दी गई है क्योंकि पोस्ट में मौजूद कुछ सामग्री हमारे समुदाय मानकों के विपरीत है।’’ फेसबुक समय-समय पर हैशटैग और पोस्ट को विभिन्न कारणों से बाधित करता रहा है। कुछ को व्यक्तिगत रूप से हटाया जाता है जबकि कुछ स्वत: बाधित हो जाते हैं। हैशटैग रिजाइन मोदी को बाधित करने का मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले आया है।

उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीके को लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया की आलोचना का सामना कर रही है। देश में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के अबतक आए मामलों की संख्या 1.80 करोड़ तक पहुंच गई है। स्वतंत्र शोध परियोजना ल्यूमेन डाटाबेस के हवाले से कहा गया है कि सरकार के अनुरोध पर सांसदों, विधायकों और फिल्मकारों के पोस्ट सहित 50 से अधिक पोस्ट सोशल मीडिया से हटाए गए हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सोशल मीडिया मंचों को कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने में उत्पन्न होने वाली किसी बाधा को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पोस्ट हटाने को कहा गया है।