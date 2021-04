देश में जारी कोरोना संकट के बीच टीकाकरण का कार्य भी तेजी से जारी है। इंडिया टीवी के प्रमुख और पत्रकार रजत शर्मा ने शुक्रवार को कोविड-19 के टीके का दूसरा डोज लिया। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि सुई इतनी स्मूद थी कि पता ही नहीं चला। ट्विटर यूजर रजत शर्मा के ट्वीट पर मजे लेने लगे।

रजत शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा था कि आज मैंने अपने घर के पास फीनिक्स अस्पताल में कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। सुई इतनी स्मूद थी कि मुझे पता भी नहीं चला कि नर्स ने कब मेरे हाथ में सुई लगाया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील किया कि अपने आप को टीका लगवाएं। कोरोनावायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। उनके ट्वीट के जवाब में कुछ लोगों ने उन्हें बधाई दी तो कुछ ने उन्हें वैक्सीन के असर के बारे में बताया।

Today I took my second dose of Covid vaccine at Phoenix Hospital, near my home. It was so smooth that I did not even get to know when Nurse Bessy put the jab on my forearm. I appeal to all: Get yourselves vaccinated.Vaccine is the biggest weapon in our battle against Coronavirus. pic.twitter.com/de9HzY9ANQ

— Rajat Sharma (@RajatSharmaLive) April 23, 2021