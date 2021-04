मध्यप्रदेश में एक तरफ कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फ़ैल रहा है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। मध्यप्रदेश में एक तरफ कोरोना संक्रमितों के परिजन यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें अंतिम संस्कार के शव नहीं सौपें जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का वीडियो सामने आया है जहां अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के दौरान एक कोरोना संक्रमित शव एम्बुलेंस से बाहर गिर गया।

दरअसल मध्यप्रदेश के विदिशा मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित शव के अंतिम संस्कार के लिए मध्यप्रदेश रक्त सहायता समिति का वाहन मंगाया गया था। वाहन में दो शव को ले जाने की ही क्षमता थी। लेकिन उसमें तीन शव को रख दिया गया। कोरोना संक्रमितों के शव को लेकर जा रही वाहन जैसे ही मेडिकल कॉलेज के बाहर आई तो अचानक से वाहन का दरवाजा टूट गया। दरवाजा टूटने के कारण वाहन के अंदर स्ट्रेचर पर रखा एक शव बाहर गिर गया।

Shocking! In Vidisha people are alleging that dead bodies are not being handed over to them, an ambulance is taking away a deadbody people noticed after the dead body fell from the ambulance as the driver panicked! @ndtv @ndtvindia @manishndtv @GargiRawat pic.twitter.com/RGVkcM0bAt

