Live News Updates: भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले एक हफ्ते में 3 हजार से अधिक केस

Live

Live News Updates: भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले एक हफ्ते में 3 हजार से अधिक केस

दिल्ली के कैलाश नगर, सराय काले खान, जल विहार, लाजपत नगर, ओखला, अमर कॉलोनी जैसे दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति 13 और 14 मार्च को प्रभावित होगी।

भारत में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 524 नए मामले दर्ज (फाइल फोटो- पीटीआई)

Go to Live Updates भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 524 नए मामले सामने आये हैं। वहीं पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 3 हजार से अधिक मामले सामने आये हैं। वहीं सोनिया विहार जल उपचार संयंत्र में रखरखाव कार्य के कारण 13-14 मार्च के दौरान कैलाश नगर, सराय काले खान, जल विहार, लाजपत नगर, ओखला, अमर कॉलोनी जैसे दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। दिल्ली जल बोर्ड के एक बयान में कहा गया है, “पानी की आपूर्ति 13 मार्च की शाम को उपलब्ध नहीं होगी और 14 मार्च की सुबह कम दबाव में उपलब्ध होगी। पानी का टैंकर अनुरोध पर उपलब्ध होगा।” Live Updates Live News Updates: भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामले, जानिए पल-पल की Updates 10:15 (IST) 13 Mar 2023 Live News: दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति होगी प्रभावित सोनिया विहार जल उपचार संयंत्र में रखरखाव कार्य के कारण 13-14 मार्च को दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एक बयान में कहा गया है, “पानी की आपूर्ति 13 मार्च की शाम को उपलब्ध नहीं होगी और 14 मार्च की सुबह कम दबाव में उपलब्ध होगी। पानी का टैंकर अनुरोध पर उपलब्ध होगा।” 10:12 (IST) 13 Mar 2023 Live News: RRR के Naatu Naatu सॉन्ग को मिला ऑस्कर RRR फिल्म ने इतिहास रचा है। फिल्म के सॉन्ग Naatu Naatu को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए RRR की पूरी टीम को बधाई दी है। 10:11 (IST) 13 Mar 2023 Live News: Corona के मामले बढ़े देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 524 मामले सामने आए हैं। लोग अब मास्क भी पहनने लगे हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे। पिछले 1 हफ्ते में 3000 से ज्यादा मामले आए हैं। आज से संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। RRR फिल्म ने इतिहास रचा है। नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर अवॉर्ड मिला है। इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर मिला है।