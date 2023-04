Coronavirus Cases: कोरोना मामलों में फिर बड़ा उछाल, 24 घंटे में आए 7,830 नए मामले, एक्टिव केस भी हुए 40 हजार के पार

Corona Case Updates: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र-राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। संक्रमण दर भी बढ़कर 3.65 फीसदी तक पहुंच गई है।

डरा रहा है कोरोना (फोटो : पीटीआई)

Coronavirus Cases in India: भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,830 नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमण दर बढ़कर 3.65 फीसदी पहुंच गई है। देश में कोरोना के कुल 40,215 एक्टिव केस हो गए हैं। मंगलवार को देश में कुल 5,880 मामले सामने आए थे। एक्टिव केस में अब कुल संक्रमणों का 0.09 प्रतिशत शामिल है और राष्ट्रीय कोविड -19 रिकवरी रेट 98.72 प्रतिशत दर्ज किया गया है। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,42,04,771 हो गई और डेथ रेट 1.19 प्रतिशत दर्ज हुआ है। दिल्ली में सामने आए 980 मामले दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 25.98 फीसदी दर्ज की गई है। वहीं अगर टेस्टिंग की बात करें तो सिर्फ 3,772 टेस्ट ही गए थे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 980 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर 2876 हो गई है। हालांकि इस दौरान 440 मरीज कोरोना से ठीक हो गए। इस बीच आईएमए की ओर से भी लोगों से अपील की गई है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं हैं। उचित स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। हमने इसे पहले नियंत्रित किया है, हम इसे अब भी आपके सहयोग से करेंगे। कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराएं नहीं। स्वच्छता बनाए रखें। महाराष्ट्र में 919 नए केस पिछले 24 घंटे में कोरोना के 919 केस सामने आए थे और एक शख्स की मौत हो गई है। सोमवार को यहां 328 मामले सामने आए थे। ऐसे में इसे बड़े उछाल के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी में भी कोरोना के 402 नए मामले सामने आए। लखनऊ में 83 केस और गाजियाबाद में भी 70 मामले सामने आए। गुरुग्राम में मास्क पहनना अनिवार्य हरियाणा के गुरुग्राम जिला प्रशासन में सभी सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों, मॉल, निजी कार्यालयों आदि में जहां 100 से अधिक लोगों का जमावड़ा होता है वहां आम जनता के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला पिछले कुछ हफ्तों में गुरुग्राम में कोविड-19 मामलों में अचानक बढ़ोतरी के खिलाफ एहतियाती उपाय के रूप में लिया गया है।

