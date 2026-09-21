Karnataka News: कर्नाटक के मंत्री के.एम. शिवलिंगे गौड़ा एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर सरकारी अधिकारी समय पर काम पूरा करते हैं, तो लोग अपनी मर्जी से उन्हें टिप या सम्मान राशि दें तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्री महोदय हसन जिले के सकलेशपुर में प्रजा सेवा आंदोलन की एक बैठक में थे, जब लोगों ने शिकायत की कि उन्हें अपना काम करवाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक आम नागरिक के सवाल का जवाब देते हुए, हसन जिले के प्रभारी मंत्री गौड़ा ने कहा कि अधिकारी अपना कर्तव्य निभाएंगे।

मंत्री ने क्या कहा?

मंत्री ने आगे कहा, “आप जो भी भेंट देना चाहें, सम्मानपूर्वक दे सकते हैं। यह आपका धर्म है, लेकिन किसी को भी जबरदस्ती पैसा नहीं लेना चाहिए।” मंत्री की इन टिप्पणियों को सुनने के बाद वहां पर मौजूद कुछ लोग हैरान रह गए। दर्शकों में एक व्यक्ति ने सवाल किया, “हमें इसे सम्मानपूर्वक क्यों देना चाहिए?” मंत्री ने जवाब दिया, “मैंने आपसे पैसे देने के लिए नहीं कहा था। मैंने आपसे सम्मान देने के लिए कहा था।”

बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। कर्नाटक बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “लगता है कि अगर अधिकारी काम कर दें, तो रिश्वत देना एक फर्ज माना जाता है। भ्रष्ट कांग्रेस सरकार का असली चेहरा खुद मंत्री शिवलिंगे गौड़ा ने बेनकाब कर दिया है। रिश्वत देने को फर्ज बताने वाले मंत्री को जनता ने करारा जवाब दिया है।

ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि सरकार का एकमात्र काम दिन-रात उगाही का धंधा चलाना है। राज्य की जनता इस उगाही करने वाली कांग्रेस को माकूल सबक सिखाएगी, जो आम आदमी की जेब काटने को ही अपना फर्ज बताती है।”

विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि वह लोगों से अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए कह रही है। उन्होंने आरोप लगाया, “‘लोक सेवा शुल्क’ सम्माननीय रिश्वत! मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की सरकार, जिसने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी, अब बेशर्मी से लोगों से सीधे ‘रिश्वत देने’ का आग्रह कर रही है।”

भारतीय जनता पार्टी के विधायक भरत शेट्टी ने भी मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “मंत्री लोगों को बता रहे हैं कि रिश्वत सम्मानजनक तरीके से कैसे दी जानी चाहिए।”

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कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन (KPSC) के चेयरमैन शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को निलंबित कर दिया गया है। इधर राज्य पुलिस का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के कई आरोपों की भी जांच कर रहा है। आरोप है कि शिवशंकरप्पा एस. साहूकार ने अपनी बेटी की फर्जी तरीके से भर्ती कराई और दूसरा 400 वेटनरी डॉक्टरों की भर्ती मामले में कथित गड़बड़ी करवाई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…