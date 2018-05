पाकिस्तानी शायर फैज की बेटी को भारत से लौटाया, बेटे ने पूछा- क्या यही है शाइनिंग इंडिया?

मशहूर शायर फैज अहमद फैज की बेटी मोनिजा हाशमी को भारत से वापस लौटाने का विवाद थम नहीं रहा है। मोनिजा भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मीडिया कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने वाली थीं। इस कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी सह आयोजक था। सोशल मीडिया पर भारत सरकार की इस कार्रवाई की खूब आलोचना हो रही है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, मोनिजा हाशमी के पास विजिटर वीजा था, जबकि वह भारत में कॉन्फ्रेंस के​ लिए आईं थीं। बता दें कि मोनिजा हाशमी मशहूर शायर फैज अहमद फैज बेटी हैं और विश्वशांति के लिए काम करने वाले अग्रणी चेहरों में से एक हैं।

शनिवार (12 मई) को पाकिस्तान वापस लौटी मोनिजा ने इस दौरे के कड़वे अनुभवों के बारे में कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। लेकिन मोनिजा ने ‘द टेलीग्राफ’ को दिए अपने बयान में कहा,’फैज फाउंडेशन अमन को बढ़ावा देने के लिए काम करता रहेगा और भारत के लोगों को इसके लिए दावत दी जाती रहेगी। हमारे दिल अभी भी खुले हुए हैं। जैसा की फैज ने कहा है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है।’

रिपोर्ट के मुताबिक मोनिजा हाशमी नई दिल्ली में आयोजित 15वें एशियाई मीडिया समिट में भाग लेने के लिए आई थीं। ये समिट 10—12 मई को आयोजित होना था। मोनिजा को इस कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने के लिए कोई आधिकारिक सफाई भी नहीं दी गई। इस पूरे वाकये पर अब तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

@PMOIndia @SushmaSwaraj

This is your #ShiningIndia??

My 72 year old mother, daughter of #Faiz denied permission to participate in conference after being officially invited#Shamehttps://t.co/9bnc0E2OZd

— Ali Hashmi (@Ali_Madeeh) May 12, 2018