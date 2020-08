अवमानना केस में अधिकवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को सजा के बाद वकील राजीव धवन ने उन्हें फौरन एक रुपए का सिक्का दिया। भूषण ने अपने टि्वटर अकाउंट से इससे जुड़े (सिक्का लेते हुए) दो फोटो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट टि्वटर पर शेयर किए। उन्होंने लिखा, “मेरे वकील और वरिष्ठ सहयोगी राजीव धवन ने अवमानना ​​के फैसले के तुरंत बाद एक रुपए का योगदान दिया, जिसे लेकर मैंने उन्हें आभार व्यक्त किया।”

प्रशांत भूषण के इस ट्वीट पर फैंस, फॉलोअर्स और अन्य लोगों ने भी कमेंट्स किए। इन्हीं में BJP नेता प्रीति गांधी थीं, जिन्होंने तंज कसते हुए लिखा- बड़े बेआबरू हो कर…। तेरी महफ़िल से निकले हम!! वहीं, @advmonikaarora ने कहा, “न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता ने हुक्का का आनंद लिया। एक अन्य को अवमानना ​​का दोषी माना गया है। दोनों एक साथ बैठते हैं, कोर्ट के धैर्य और आदेश का मजाक बनाते हैं। शर्मनाक !!”

— Monika Arora (@advmonikaarora) August 31, 2020