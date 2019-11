VIDEO: सोनिया गांधी ने अंबडेकर की मूर्ति के सामने पढ़े संविधान के अंश

महाराष्ट्र में बीजेपी के सरकार गठन को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। मंगलवार को संविधान दिवस के अवसर पर संसद में विपक्ष के नेताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने एकबार फिर बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मूर्ति के सामने ही संविधान के कुछ अंश पढ़े।

इस दौरान सोनिया गांधी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार संविधान को ताक पर रखकर उसके मूल्यों से खेल रही है। महाराष्ट्र में सरकार का गठन संवैधानिक तरीकों से नहीं किया गया।

सभी विपक्षी पार्टियों के एकजुट होकर विरोध दर्ज करने की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सराहना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा ‘संविधान दिवस का इससे शानदार उत्सव क्या हो सकता है कि जब सभी विपक्षी पार्टियों के सांसद बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के ठीक नीचे एक साथ खड़े होकर लोकतंत्र पर हो रहे हमले का जवाब भारत के संविधान का पाठ करके देते हैं।’

#WATCH #ConstitutionDay: Congress interim President Sonia Gandhi reads a copy of Indian Constitution in front of the Ambedkar Statue in the Parliament. Leaders of Opposition parties are protesting in Parliament premises today, opposing govt formation in Maharashtra by BJP. pic.twitter.com/5QQiN7TMvh

