केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जुएल ओराम ने शुक्रवार को बड़ा आरोप लगाया। जुएल ओराम ने कहा कि उनको अपनी ही पार्टी के भीतर बदनाम करने और केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की साजिश की जा रही है। उन्होंने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी दी है। ओराम सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं।

जुएल ओराम ने कहा कि कुछ लोग झूठे आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं और साजिशें रच रहे हैं। उनका मानना ​​है कि अगर मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया जाता है, तो इससे उन्हें फायदा होगा। उन्होंने यह बात पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से कही।

उनका इशारा उन नेताओं की ओर था जो अन्य पार्टियों से भाजपा में शामिल हुए हैं। नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि कोई उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उनके पास “उनके हाथ काटकर फेंकने” की ताकत है।

ओडिशा में भाजपा की स्थापना से ही इसके प्रमुख व्यक्तियों में से एक रहे ओराम ने कहा कि उन्होंने इस मामले को भाजपा के महासचिव (संगठन) मानस मोहंती को बता दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य स्तर पर इस मामले का समाधान नहीं होता और न्याय नहीं मिलता, तो मैं इसे केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष भी उठाऊंगा।

पार्टी के लिए अपना खून-पसीना बहाने का दावा करते हुए ओराम ने आरोप लगाया कि अन्य पार्टियों से भाजपा में शामिल हुए नेता उन्हें अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने वर्षों से मुझे जो भी पद, जिम्मेदारी और सम्मान दिया है, उससे मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मैं ऐसी कोशिशों की निंदा करता हूं।

वरिष्ठ भाजपा नेता ओराम ने पहले घोषणा की थी कि वे अब कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपना रुख बदलते हुए कहा कि वे फिर से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरे खिलाफ काम करने वालों को मैं चुनौती देता हूं कि वे मुझसे राजनीतिक रूप से मुकाबला करें। आप देखेंगे कि उनकी क्या हालत होगी। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग उन्हें अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वे खत्म कर देंगे।

ओराम का यह बयान राउरकेला पुलिस द्वारा उनके प्रतिनिधि प्रकाश पासवान की गिरफ्तारी के एक दिन बाद आया है, जिन्होंने सर्किट हाउस में उन सात लोगों के लिए कमरे बुक किए थे, जिन्हें हाल ही में पुलिस ने हथियारों और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया था।

हाल ही में सोशल मीडिया पर ओराम ने इस घटना की निष्पक्ष और तटस्थ जांच की वकालत की। हालांकि, भाजपा की ओडिशा इकाई ने ओराम के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

जुएल ओराम कौन हैं?

देश में एक लोकप्रिय आदिवासी चेहरा, जुएल ओराम ओडिशा की सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से छह बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने पहली बार 1998 में लोकसभा चुनाव जीता था। 1999 में सांसद के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में ओराम को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आदिवासी मामलों के मंत्रालय का नेतृत्व सौंपा गया था। उन्हें 2014 में, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और 2024 में एक बार फिर से शामिल किया गया।

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के केन्दुदिही गांव में एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्मे ओराम ने 1982 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पूरा किया और राजनीति में आने से पहले भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में कार्यरत थे। ओराम 1989 में राज्य विधानसभा के लिए चुने गए और बाद में सांसद बने।

1998 में लोकसभा चुनाव लड़ना शुरू करने के बाद से उन्होंने सुंदरगढ़ सीट केवल एक बार 2009 हारी है। उस वक्त उन्हें ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार हेमानंद बिस्वाल से हार का सामना करना पड़ा था।

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