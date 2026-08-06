संसद में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर लगातार कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों का हंगामा जारी है। विपक्ष मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर इस मसले पर बयान दें। विपक्ष की इस मांग के बीच गुरुवार को राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह सदन में अमित शाह की मौजूदगी के अनुरोध पर “विचार करें”।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, “मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप गृह मंत्री के सदन में आने के निवेदन पर विचार करें, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर आप विपक्ष की भावनाओं से गृह मंत्री को अवगत करा सकते हैं।”

किरेन रिजिजू बोले- मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन वही बात करते हैं

गुरुवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब फिर यही मसला उठाया तो किरेन रिजिजू ने दो नियमों का जिक्र किया: नियम 235, जिसके तहत विपक्ष की रुकावटों को रोकने की मांग की गई और नियम 240, जो बेमतलब की बातें या दोहराव से संबंधित है।

नियम पढ़कर सुनाते हुए रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात दोहरा रहे थे। उन्होंने कहा, “खड़गे जी हर दिन वही बात पढ़ते हैं, वही बात कहते हैं; विपक्ष के हमारे नेता पर यह नियम लागू होता है।”

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- रिजिजू से सीखने की जरूरत नहीं

शून्य काल में राज्यसभा के सभापति राधाकृष्णन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य इसके विरोध में खड़े होकर आपत्ति जताने लगे। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तो चेयरमैन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को किरेन रिजिजू की बात का जवाब देने की इजाजत दी।

तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें किरेन रिजिजू से यह सीखने की जरूरत नहीं है कि सदन में क्या कहना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्या कहना है, कब कहना है और कैसे कहना है, यह तय करना उनका अधिकार है।

इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा का भी बचाव किया। किरेन रिजिजू ने नारेबाजी को लेकर उनकी आलोचना की थी। उन्होंने कहा, “हमने देश और 140 करोड़ लोगों से जुड़े सवाल उठाए हैं और हम क्या मांग रहे हैं… कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री यहां आएं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप गृह मंत्री को यहां आकर बयान देने का निर्देश दें, हम चर्चा के लिए तैयार हैं।”

कांग्रेस नेता ने कहा, “हमारे पवन खेड़ा एक विद्वान व्यक्ति हैं और आप कह रहे हैं कि उन्हें पढ़ना चाहिए। इसी सदन में जेटली जी (बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली) ने कहा था कि कामकाज में बाधा डालना लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है; आप कार्यवाही से जुड़े सवाल उठा सकते हैं। लेकिन यहां वे इससे बच रहे हैं।

इसी समय सीपी राधाकृष्णन ने किरेन रिजिजू से विपक्ष की मांग पर विचार करने के लिए कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात का जवाब देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, “वह एक सीनियर सदस्य और विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उन्होंने किसी नियम का जिक्र नहीं किया। मैंने नियम 240 का जिक्र किया जबकि आपने उन्हें हर दिन बोलने का मौका दिया, फिर भी वह वही बात बार-बार उठाते रहे… इसीलिए खास तौर पर उस नियम का जिक्र किया गया कि कोई सदस्य उसी बात को दोबारा नहीं उठा सकता जिस पर वह पहले ही चेयर की इजाजत से बोल चुका हो, चाहे वह विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का।”

पवन खेड़ा के बारे में उन्होंने कहा, “… संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन समस्या यह है कि उन्होंने अभी तक अपना पहला भाषण नहीं दिया है। सदस्य के पास बोलने का काफी मौका था, इतने सारे नए सदस्यों ने भाषण दिया है, कांग्रेस पार्टी शोर मचा रही है और नए सदस्य कुछ सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी लीडरशिप उन्हें मौका नहीं दे रही है, वह बोल नहीं पा रहे हैं।”

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