कर्नाटक पुलिस ने अंतरंग तस्वीरों और वीडियो के बिना इजाजत पब्लिश करने से जुड़े मामलों में अनिवार्य रूप से FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। कर्नाटक पुलिस ने सोमवार को राज्य भर के सभी कानून प्रवर्तन अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अंतरंग तस्वीरों और वीडियो के बिना सहमति के पब्लिश या शेयर करने से जुड़े मामलों में अनिवार्य रूप से FIR दर्ज करें।

यह आदेश उन शिकायतों में अचानक बढ़ोत्तरी के बाद जारी किया गया है जिनमें कहा गया था कि स्थानीय पुलिसकर्मी यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेल और बदला लेने के उद्देश्य से अश्लील सामग्री फैलाने के मामलों में या तो देरी कर रहे थे या उन्हें पूरी तरह से खारिज कर रहे थे। कई मामलों में यह सामने आया कि अधिकारियों ने इस गलत धारणा के तहत शिकायतों को खारिज कर दिया कि पीड़ित ने मूल रूप से सामग्री रिकॉर्ड करने की सहमति दी थी।

अनुमति के बिना निजी तस्वीरें शेयर करना अपराध

15 जून के आदेश में पुलिस महानिदेशक एमए सलीम ने कहा, “फोटो खींचने की सहमति और वीडियो फैलाने की सहमति दो पूरी तरह से अलग कानूनी अवधारणाएं हैं। भले ही पीड़ित ने फोटो या वीडियो खिंचवाने की सहमति दी हो लेकिन उनकी अनुमति के बिना उस सामग्री को किसी तीसरे पक्ष के साथ शेयर करना एक संज्ञेय अपराध है।”

इस आदेश में न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया गया , जिसने शारीरिक निजता और व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने के अधिकार सहित निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया।

डीजीपी सलीम ने कहा कि इस नियम का उल्लंघन करना ताक-झांक करना है और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 77 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। आदेश में कहा गया है, “किसी महिला की सहमति के बिना उसकी अंतरंग तस्वीरें लेना या शेयर करना, एक से तीन साल तक और बार-बार अपराध करने पर तीन से सात साल तक की कैद का कारण बन सकता है।”

डीजीपी ने दी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी

डीजीपी ने चेतावनी दी है कि जो भी अधिकारी बिना सहमति के अंतरंग सामग्री से संबंधित एफआईआर दर्ज करने से इनकार करेगा या उसमें देरी करेगा, उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। महिला पीड़ितों के मामले में, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बीएनएस की धारा 77 के साथ-साथ आईटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को भी लागू करें। इसके अलावा, आईटी अधिनियम के तहत स्थानीय पुलिस अधिकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तुरंत हटाने के नोटिस जारी करने और महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्यों को तुरंत संरक्षित करने की आवश्यकता है।

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